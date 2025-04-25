Bakanlıktan deprem günü emlak fiyatlarını artıranlara 14 milyon 500 bin lira ceza

Ticaret Bakanlığı, Marmara’da meydana gelen depremlerin ardından satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artıranlara toplam 14 milyon 500 bin lira ceza verdi.

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Marmara Denizi’nde 23 Nisan’da 6,2 büyüklüğünde deprem ve birçok artçı olmuştu. Depremler İstanbul’da şiddetli hissedilmişti.

Bakanlığın X’teki açıklaması şöyle:

“23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında, aynı gün içinde satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapan kişiler Ticaret Bakanlığımızca tespit edilmiş ve vatandaşlarımızın zor durumda olmalarını fırsata çevirmek isteyen kişilerin her biri hakkında 250 bin lira olmak üzere toplam 14 milyon 500 bin lira para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığımızca, deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek durumlar takip edilmeye ve mağduriyete neden olabilecek uygulamaları engellemeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir.”