Bakanlıktan 53 sanayi tesisine 38 milyon liralık hava kirliliği cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hava kirliliğine neden olan 53 sanayi tesisine 38 milyon 114 bin 589 lira ceza kesti.

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Tesislerin baca çıkışlarını anlık takip eden Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi (SEÖS) aracılığıyla mayısta hava kirliliğine neden oldukları belirlenen 53 tesise 38 milyon 114 bin 589 lira ceza kesildi.

Bakanlık, Sürekli İzleme Merkezi (SİM) vasıtasıyla ülke genelindeki 414 sanayi tesisi ve 802 bacadaki emisyon değerlerini yedi gün 24 saat anlık takip ediyor.

Çevre mevzuatı kapsamında SEÖS kurma zorunluluğu bulunmayan sanayi tesisleri de periyodik denetimlerle takip ediliyor.