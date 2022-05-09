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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlık, yıl sonuna attığı 3600 ek göstergede toplantıyı da erteledi


Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge toplantısının bakanlık tarafından ertelendiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Memurların mevcut durumdaki aylıklarıyla birlikte emekli aylıklarını ve ikramiyelerini belirleyen ‘ek gösterge’nin artırılması talepleri uzun süredir dile getiriliyor.


24 Haziran 2018’deki seçim öncesinde AKP yetkililerince ‘müjdelenen’ 3600 ek gösterge konusunda sözler tutulmamıştı. İktidarsa konuyu gündemde tutmayı seviyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kasım 2021’de 3600 ek gösterge çalışmalarında ‘sona geldiklerini’ belirterek “İnşallah ocakta Meclis’e getireceğiz” demişti.

Ocaktaysa Bilgin, “3600 ek gösterge 2022’nin ilk altı ayında tamamlanacak. Mayıs-haziranda intikal ettiririz” demişti.

Bilgin, 19 Nisan’da ise “3600 ek göstergede yasal düzenleme bu yıl Meclis’e gelir. Bu yılın sonunda Meclis’ten çıkar diye düşünüyorum” demişti.

BloombergHT’nin aktardığına göre üçüncü 3600 ek gösterge toplantısının bu hafta düzenlenmesi bekleniyordu.

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