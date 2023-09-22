Yerlikaya: Bombalı eylem hazırlığındaki beş IŞİD şüphelisi tutuklandı

Hayatın birçok alanında kullanılan plastik, aslında çevrenin kirlenmesinde büyük rol oynayan materyallerden biri. Üstelik çoğu plastik, sandığımız gibi geri dönüştürülemiyor bile! İşte tam da bu noktada dönüştürülemeyenin dönüşümü: Ecobricks projeleri devreye giriyor. Peki, dönüştürülemeyen atıkların dönüşümü ecobricks ile gerçekten mümkün mü? Dünyadaki talebi karşılamak için her yıl yaklaşık 300 milyon ton plastik atık üretiliyor. Günlük […]