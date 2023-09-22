Yerlikaya: Bombalı eylem hazırlığındaki beş IŞİD şüphelisi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Bornova’da bombalı eylem hazırlığındaki radikal İslamcı IŞİD üyelerine operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 5’inin tutuklandığını açıkladı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyon anına ait görüntüleri de paylaştı. Yerlikaya, paylaşımda şunları kaydetti:
“MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellenmesine yönelik İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında; Bornova’da örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgileri elde edildi. Dağlık arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde; el yapımı parça tesiri bomba yapımında kullanılan malzeme, jel dinamit lokumu, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan beşi tutuklandı, beşi hakkında adli kontrol kararı verildi.”