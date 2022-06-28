Bakan Yanık ihmalleri görmedi: Karadeniz’de yaşananlar ‘bölgenin kaderi’ymiş

Karadeniz’deki sel felaketi, ihmaller ve alınmayan önlemlerle daha da şiddetlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise bunların ‘bölgenin kaderi’ olduğunu savundu.

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Karadeniz’deki yağışın ardından birçok kent sular altında kaldı. Bolu, Kastamonu, Karabük ve Zonguldak gibi illeri etkisi altında alan sel, bu kentlerdeki birçok köprüyü de yıktı veya hasar verdi.

Öte yandan Kastamonu’da geçen yıl meydana gelen sel felaketinin ardından planlanan sel kontrol projesinde ihalenin, bu felaketler yaşanmadan tam üç hafta önce ‘ödenek yetersizliği’ nedeniyle iptal edildiği açığa çıkmıştı.

11 Ağustos 2021’de Batı Karadeniz’de etkili olan yağışlarla birlikte Kastamonu, Sinop ve Bartın’da toplamda 82 kişi ölmüş, 228 kişi ise yaralanmıştı. 16 kişi için ise kayıp başvurusu yapılmıştı. Söz konusu felakette hatalı yapılaşma uzmanlar ve muhalefet tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

‘AFAD’ımız bu anlamda bir taraftan maalesef bir taraftan şükürler olsun‘

Felaketler art arda yaşanırken Yanık Karabük’te, bunları ‘bölgenin kaderi’ olarak niteledi.

Bakan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hakkında konuşuyken, “bir taraftan maalesef bir taraftan şükürler olsun son derece deneyimli, birikimli bir ekip süreci kontrol ediyor” dedi:

“Biz hükümet olarak, devlet olarak bütün kurum ve kuruluşlarımızla ilgili tüm bakanlıklarımızla konunun takipçisiyiz, meseleye vaziyet etme noktasında hiçbir sıkıntımız yok ve yakın takiple inşallah hızlıca bu sıkıntıları gidereceğiz. Bölgenin kaderi, sonuç itibariyle Karadeniz bölgemiz çok yağış alan ve coğrafi yapısı itibariyle de oldukça meşakkatli bir coğrafya dolayısıyla bu coğrafyanın şartlarına uygun bir biçimde yeni tedbirlerle de inşallah kalıcı çözümleri hayata geçireceğiz, geçirmeye de başladık. Bu anlamda bakanlık olarak psikososyal destek ve sosyal yardımlar afet müdahale planı çerçevesinde iki temel sorumluluğumuz var ve diğer AFAD koordinasyonunda AFAD’ımız bu anlamda bir taraftan maalesef bir taraftan şükürler olsun son derece deneyimli, birikimli bir ekip süreci kontrol ediyor.”