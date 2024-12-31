Bakan Uraloğlu: Boğazlarımızdan 1,9 milyon gemi geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Boğazlarımızdan son 20 yıllık dönemde geçen gemi sayısı 1,9 milyonu bulmuştur” dedi.

Abdulkadir Uraloğlu. Fotoğraf: AA

Uraloğlu, ‘Kurtarma 19-20 Römorkörleri Teslim Alma Töreni’nde konuştu. Bakan, boğazlarda yoğun bir gemi trafiği olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

* İstanbul Boğazı’ndan 2024 Kasım sonuna kadar 38 bin 141, Çanakkale Boğazı’ndan 42 bin 280 gemi hareketi gerçekleşmiştir.

* Böylelikle boğazlarımızdan son 20 yıllık dönemde geçen gemi sayısı 1,9 milyonu bulmuştur. Bu gemilerle 329 milyon tonu petrol gibi tehlikeli yük olmak üzere 959 milyon ton yük taşındı. Yıl sonunda 1 milyar tonu aşacağız.

* Geçen perşembe Karadeniz’e doğru seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde makine arızası yaşayan ‘CORDELIA MOON’ isimli 274 metre boyundaki tanker, büyük bir tehlike oluşturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kılavuz kaptanımız, KURTARMA-8 ve KURTARMA-10 römorkörlerimiz, olay yerine ivedilikle ulaşıp gemiye halat atarak tankeri emniyete aldı ve başarıyla Ahırkapı Demir Sahası’na demirlendi.

* İşte bu tür tehlike arz eden durumlara karşı Bakanlık olarak Türkiye’nin denizlerinde seyir emniyetini, can, mal ve çevre güvenliğini artırmaya yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

* Gemi trafiğinden kaynaklı risklerin minimize eden akıntı ölçüm sistemimiz, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’yle 2017’de kurulmuştu.

* Şimdi aynı sistemi Çanakkale Boğazı’nda da devreye alma aşamasına geldik. Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemimizi ve radar ve elektro optik sistemlerimizi 2022’de yeniledik.

* Ayrıca bugün kullandığımız gemi trafik sistem radarlarının sekizini de ASELSAN tarafından geliştirilen radarlarla üç yıl içerisinde millileştireceğiz.