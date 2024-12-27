İndirme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti: Karadeniz'e boru döşeyecek

Derin denizde boru indirme gemisi ‘Castorone’ İstanbul Boğazı’ndan geçti. Türkiye’nin keşfettiği doğalgaz için Karadeniz’e boru döşeyecek gemi nedeniyle boğazda trafik çift taraflı askıya alındı.

‘Castorone’ gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti. Fotoğraf: AA

Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan Bahama Adaları bayraklı 39 metre genişliğinde ve 102 bin 32 groston ağırlığındaki gemi, dün Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na girdi.

Dev gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçip İstanbul’a doğru yola çıkmıştı.

İstanbul Boğazı’na gelen gemi nedeniyle gemi trafiği, geçici olarak çift yönde durduruldu.

Geminin boğazdan geçişine beş kılavuz kaptanla birlikte dört römorkör, sekiz hızlı tahlisiye botu ve Nene Hatun acil müdahale gemisi eşlik etti.

Castorone, Türkiye’nin Karadeniz’de keşfettiği doğal gazın 2’nci faz çalışmaları kapsamında hem karaya hem de yüzer gemi platformuna boru döşeyecek.