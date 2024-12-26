Çanakkale Boğazı'ndan indirme gemisi geçti: Karadeniz'e boru döşeyecek

Çanakkale Boğazı’ndan derin denizde boru indirme gemisi ‘Castorone’ geçti. Gemi, Türkiye’nin keşfettiği doğalgaz için Karadeniz’e boru döşeyecek.

Derin denizde boru indirme gemisi ‘Castorone’. Fotoğraflar: AA

Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan Bahama Adaları bayraklı 39 metre genişliğinde ve 102 bin 32 groston ağırlığındaki gemi, Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na girdi.

Dev gemi yaklaşık iki saat sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Çanakkale Boğazı’nda geminin geçişi nedeniyle Ege’den Marmara’ya transit gemi trafiğine kapatıldı.

Castorone’ye boğaz geçişinde beş römorkör eşlik etti.

Yarın sabah İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e geçmesi planlanan gemi, Türkiye’nin Karadeniz’de keşfettiği doğal gazın 2’nci faz çalışmaları kapsamında hem karaya hem de yüzer gemi platformuna boru döşeyecek.