Akdeniz'de patlama: Rus gemisi battı

Akdeniz sularında patlama meydana gelen Rus kargo gemisinin battığı açıklandı.

Fotoğraf: AA

Rusya Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Kriz Durumu Merkezi’nce yapılan açıklamaya göre Rusya’ya ait ‘Ursa Mayor’ adlı kargo gemisinin makine dairesinde patlama meydana geldi.

Patlama sonucu su alan gemi battı.

Gemide görev yapan 16 kişilik mürettebatın 14’ü kurtarılırken, kaybolan iki kişi aranıyor.

Öte yandan Russia Today geminin battığı ana ilişkin görüntüleri yayınladı.

Daily Mail‘de yer alan habere göre Ukrayna askeri istihbaratı ve İspanyol kaynaklar geminin Rus askeri teçhizatını taşımak üzere Suriye’ye gittiğini öne sürdü.

Geminin kilit bir ‘devlet görevi’ olduğunu belirten Rusya kaynaklarsa Rus kenti Vladivostok’a gittiğini ve her biri 380 ton ağırlığında olan devasa vinçleri taşıdığını belirtti.