Bakan Bolat: Gemiler bize uğradıktan sonra İsrail'e gidebilir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat “Gemiler bize uğradıktan sonra İsrail’e de gidebilir, engelleyemeyiz. Başka ülkenin şirketlerine öyle bir noktada davranıldığı zaman biz ticaret yapamaz hale geliriz” dedi.

Ömer Bolat. Fotoğraf: AA

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) “15 konteyner çelikle Mersin Limanı’na gelen VELA gemisi ve taşıdığı yüke el konulmalıdır!” diyerek 9 Haziran’da savcılığa dilekçe vermişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de Vela’nın İsrail Askeri Endüstrisi (IMI) için çelik taşıdığını duyurmuş, Türk yetkilileri geminin İsrail’e ulaşmasını engellemeye çağırmıştı.

Gemi 10 Haziran’da Mersin Limanı’ndan ayrılarak İsrail’e doğru yola çıkmıştı.

‘Mersin Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirgesi Toplantısı’na katılan Bolat, kentin bir liman şehir olduğunu hatırlatarak şöyle dedi: “Mersin Limanı Türkiye’de 2’nci sırada ve 8 milyon konteyner getirdi, götürdü.”

Bakan Bolat, bunu söylemesinin sebebinin son aylarda Mersin Limanı’yla ilgili “İsrail’e giden yük uğruyor, uğramıyor” veya “Şu taşınacak, bu taşınacak” gibi haberlerin dolaştırılması olduğunu belirterek şöyle devam etti:

* 2 Mayıs 2024’ten itibaren de ihracat ve ithalatta tam sınırlamaya geçtik. Hiçbir gümrük işlemi yapılmıyor, Serbest bölge ticareti de yapılmıyor, net. Zaten olsa bu hemen rakamlara yansır, ortaya çıkar. Dijital dünyada hiçbir şeyi gizlemek mümkün değil.

* Limanlar arası gemi trafikleri, konteyner trafiklerinde biz dikkatliyiz ama şunu da bilmemiz lazım ki o gemiler bize uğradıktan sonra İsrail’e de gidebilir, bunu engelleyemeyiz. Başka ülkenin şirketine veya şirketlerine öyle bir noktada davranıldığı zaman biz ticaret yapamaz hale geliriz.

* Dış ticaret, o zaman büyük darbe yiyebilir, o nedenle bu konudaki eleştiriler, protestolar ya da önerilere açığız ancak şunun da bilinmesini istiyoruz; Türkiye’nin de 610 milyar dolar, milli gelirimizin yüzde 40’ını da korumak zorundayız.

* Bizden İsrail’e bir zerre ticaretin de yapılmasına, İsrail bizim şartlarımıza karşılayana kadar müsaade etmeyeceğiz.