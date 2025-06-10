ÇHD el konulsun demişti: İsrail'e 'silah malzemesi taşıyan' gemi Mersin'den ayrıldı

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) el konulması ve soruşturulması için savcılığa dilekçe verdiği İsrail’e ait çeliği taşıyan Vela gemisi Mersin Limanı’ndan ayrıldı.

Fotoğraf: Vessel Finder

Gemi yaklaşık 25 saat önce Mersin Limanı’na ulaşmıştı.

ÇHD Mersin şubesi, İsrail’in silah üretiminde kullandığı çeliği taşıyan Vela gemisi için başsavcılığa şikayet dilekçesi sunduğunu duyurmuştu.

Açıklamada “15 konteyner çelikle Mersin Limanı’na gelen VELA gemisi ve taşıdığı yüke el konulmalıdır!” denilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin özel raportörü Francesca Albanese de Vela gemisinin İsrail Askeri Endüstrisi (IMI) için çelik taşıdığını duyurmuş, Türk yetkilileri soruşturmaya ve bu geminin İsrail’e ulaşmasını engellemeye çağırmıştı.

Gemilerin konumlarına ilişkin gerçek zamanlı veriler sağlayan VesselFinder’a göre gemi Mersin Limanı’ndan ayrıldı.

Geminin varış limanıysa İsrail’in Aşdod şehri.