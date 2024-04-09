Bakan Bolat aylar sonra gelen ‘kısıtlamayla’ övündü: Ambargo uygulayan ilk ülkeyiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail’e ticaret kısıtlamasını “Dünyada Türkiye, İsrail’e ilk ambargoyu uygulayan ülke oldu” sözleriyle övdü.

Ömer Bolat. (AA)

Gazze’de altı aydır süren saldırılardan dolayı hükümete İsrail’le ticareti durdurması yönünde baskı vardı. İktidar her seferinde ticaret iddiasını yalanlayıp topu özel şirketlere atıyordu.

Ancak bugün Ticaret Bakanlığı İsrail’e ihraç edilen 54 ürüne kısıtlama getirdi. Bunun üzerine muhalefetten “Demek ki ticaret sürüyormuş” sesleri yükseldi.

TRT Haber’e konuşan Bakan Bolat’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Dünyada BM nezdinde veya başka bir platformda maalesef İsrail’e karşı toplu ya da bireysel bir ambargo kararı alınmadı. Başkalarını beklemeden tam 42 bin ton yardım malzemesini Gazze’ye ulaştırmayı başardık. Bütün dünyada Gazze’ye en çok yardım ulaştıran iki ülkeden biri Türkiye oldu.

*Dünyada Türkiye, İsrail’e ilk ambargoyu uygulayan ülke oldu. İsrail’in Türkiye’nin yardım çalışmalarına karşılık vermemesi bizim açımızdan sabır taşını çatlattı. En son Ürdün üzerinden havadan yardım girişimimize engel olundu.

*Uluslararası kamuoyuna bir işaret fişeği olması amacıyla bizden İsrail’e giden ihracatı özellikle önemli kalemlere geçici olarak sınırlandırma getirdik.

*İsrail’e satılan yakıt, İsrail’in turist getiren hava yolu şirketlerinin uçaklarına satılan yakıttır. Türkiye’ye geliyorlar, benzini dönüş için alıyorlar. Bu, Türkiye’nin ihracatı gibi yazılıyor.

*Bunu yaparken herhangi bir kaybı önemsemedik. Bizim için önemli olan Gazzelilere zulmün sona erdirilmesi. Tespit ettiğimiz ürünler İsrail açısından önemli ürünler. Bu ürünler seçilirken temel gıda maddeleri kapsam dışı bırakıldı. Gelişmelere göre bu ürünlerle ilgili de karar verilebilir.

*Ümidimiz İsrail’in aklını başına alması ve insani yardım çalışmalarının bir an önce başlamasıdır. Bugüne kadar Filistin için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.