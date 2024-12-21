Bahçeli: DEM Parti'nin İmralı görüşmesi bizi memnun eder

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti’nin İmralı ziyareti talebine ilişkin “Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye’de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur” dedi.

Devlet Bahçeli. Fotoğraf: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de PKK lideri Abdullah Öcalan’a şu çağrıyı yapmıştı:

“Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Bahçeli, 27 Kasım’daysa çağrının arkasında olduğunu yineleyerek şöyle demişti: “İmralı’yla DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmesizin yapılmasını bekliyoruz, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.”

Açıklama sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlu, Öcalan’ın tutuklu olduğu İmralı Cezaevi’ne gitmek için resmen Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu.

Başvuruya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gazetecilerin sorusu üzerine “Uygun bir zamanda bunun kararını vereceğiz demiştim. Müsait bir zamanı belirleyeceğiz. Ona göre biraz sabretmeniz gerekecek” demişti.

‘Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok’

Bahçeli, 2025 bütçe görüşmelerinin son gününde Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin DEM Parti’nin İmralı ziyareti talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Bahçeli, “Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var” yanıtını verdi.

Yüzüğündeki ‘Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye’ yazısını gösteren Bahçeli şunları söyledi:

“Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye’de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur.”