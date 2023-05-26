Babala TV’de ‘tesettürlü diye iş alamadığını’ söyleyen ‘turist rehberi’nin kaydı yokmuş

Babala TV’de millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘tesettürlü olduğu için iş alamadığını’ anlatan ‘turist rehberi’nin kaydının bulunmadığı ortaya çıktı.

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Babala TV’deki programda bir katılımcı, Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘turist rehberliği öğrencisi’ olduğunu söyleyerek ‘tesettürlü olduğu için Atatürkçü bir grup tarafından istenmediğini’ anlatmıştı.

Turist Rehberleri Odaları Birliği’nin (TUREB) açıklamasında söz konusu kişinin birliğe kayıtlı olmadığı belirtilerek şunlar dendi: “Eğer rehberlik yaptığını söylediyse de 6326 sayılı meslek kanunumuza göre kaçak rehberlik yapmaktadır.”