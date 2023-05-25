Kılıçdaroğlu’nun Babala yayını: 15 saatte 10 milyonu aştı

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı Babala TV’deki program Youtube’da 15 saatte yaklaşık 10 milyon defa izlendi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV’de. (YouTube)

Babala TV ‘Mevzular Açık Mikrofon’ programının 15’inci bölümüne Kemal Kılıçdaroğlu katılmış, büyük çoğunluğu iktidar yanlısı olan katılımcıların sorularını yanıtlamıştı.

Kılıçdaroğlu, burada hakkında gündeme sokulan ve yıllardır dile getirilen bazı asılsız iddialara da yanıt verme şansı buldu.

Oğuzhan Uğur’un moderatörlüğündeki bu program dün akşam saat 21:30’da yayına girmişti. Geçen 15 saatte yayın 10 milyon 150 bin defadan fazla izlendi.

Mevzular Açık Mikrofon’da şimdiye dek en çok izlenense (20 milyon) dört aydır Youtube’da yayında olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi Barış Atay’ın katıldığı program.