Babacan ‘Beştepe’ye sordu: Polisler neden canlarına kıyıyor?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, artan polis intiharlarına dikkat çekerek, “Bir kere daha Beştepe’ye sesleniyorum: Polisler neden canlarına kıyıyor” dedi.

Fotoğraf: DEVA Partisi

Mobbinge maruz kaldığını ve uzun saatler çalıştırıldığını belirterek intihar eden polislerin sayısı artıyor.

DEVA Partisi lideri Babacan, Twitter hesabından bu duruma dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Son bir haftada 6 polis arkadaşımızın daha intihar ettiğini üzülerek okudum. Defalarca bu konuyu dillendirdim. Bir kere daha Beştepe’ye sesleniyorum: Polisler neden canlarına kıyıyor?”