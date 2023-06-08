Aytunç Erkin: Tevfik Göksu, Kurum, Karaismailoğlu ve Soylu’ya göre öne çıkıyor

AKP’de 31 Mart hazırlıkları hem saha hem de “Aday kim olacak?” üzerinden başladı. İstanbul yönetiminin Milli Görüş ağırlıklı olması Tevfik Göksu ismini, adı geçen diğer eski bakanlar Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu ve Süleyman Soylu‘ya göre daha fazla öne çıkarıyor. Bakalım Beştepe ve AKP içindeki güç dengeleri nasıl bir karar alacak?
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