Ayşe öğretmen, Yeşil Sol Parti’den aday adayı

‘Ayşe öğretmen’ olarak bilinen Ayşe Çelik, Yeşil Sol Parti’den milletvekili aday adaylığına başvurdu.

Ayşe Çelik.

Yedi yıl önce Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’a telefonla bağlanarak “Çocuklar ölmesin” diyen Ayşe Çelik’e açılan davada bir yıl üç ay hapis cezası verilmişti. Çelik, altı aylık kızıyla birlikte Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne konmuş, daha sonra kızı cezaevinden çıkarılarak ailesine teslim edilmişti.

Çelik, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararının ardından yeniden yargılandığı davada Haziran 2019’da beraat etmişti.

Ayşe öğretmen, Twitter hesabından Yeşil Sol Parti’den Diyarbakır milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Amed'teyim.

28.Dönem Yeşil Sol Parti'den Amed milletvekili aday adaylığı başvurumu yaptım.

'Çocuklarımızın özgür ve ana dillerinde yaşadıkları, annelerin ağlamadığı, barışın hüküm sürdüğü bir gelecek hayali ile…✌🏻 pic.twitter.com/H11lcrskr2 — Ayşe ÇELİK (@aysederancelik) March 20, 2023

Anayasa Mahkemesi’nde görülen davada kapatma kararı çıkması ihtimaline karşı HDP’nin Yeşil Sol Parti çatısı altında seçime gireceği konuşuluyor. HDP son olarak davada kararın 14 Mayıs’taki seçimlerden sonraya bırakması için başvurmuştu.