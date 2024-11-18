Ayhan Bora Kaplan davası: ‘Reddi hakim talebi’ reddedildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme ‘reddi hakim talebi’ni reddetti.

Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Söz alan tutuklu sanık Deniz Urcan’ın avukatı Sidar Yurtçiçek, mahkeme başkanına, yasal prosedürün dışına çıkılarak telefon yazışmasıyla koruma aracı tahsis edildiğini öne sürdü.

Tutuklu sanık Tansel Aktan da Mahkeme Başkanı Mehmet Güven’in kendi hakkında adil ve tarafsız karar veremeyeceğini anladığını savundu.

Sanık Bora Kaplan da ilk duruşmadan itibaren Mahkeme Başkanı Güven’in taraf tuttuğunu anladığını ileri sürerek “Vereceğiniz karar ne olursa olsun benim için yok hükmündedir, geçersizdir” dedi.

Önceki celselerde ‘reddi hakim talebi’ bir üst mahkemece de reddedilen sanıklar ve avukatları, bu gerekçelerle yeniden reddihakim talebinde bulundu.

İtirazların ardından savcıya söz verildi.

Savcı, ‘yargılamayı uzatma amaçlı olduğu’ gerekçesiyle reddihakim taleplerinin reddi yönünde mütalaa verdi.

Mütalaa sırasında tutuklu sanık Barış Kurt’un avukatı Sinan Kocaoğlu, savcının mütalaasına itiraz ettiği için Güven ‘sataşma’ gerekçesiyle Kocaoğlu’nu polis eşliğinde salondan çıkarttırdı.

Mahkeme, yapılan işlemlerde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını, başkana, emniyet müdürü tarafından koruma amaçlı araç tahsisinin de hizmetin gereği olduğu kararını vererek reddihakim taleplerini reddetti.​​​​​​​

Duruşmaya, öğleden sonra devam edilmek üzere ara verildi.

Ayhan Bora Kaplan davası ne?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın göreve geldiği ilk andan itibaren hedefine koyduğu suç örgütlerinden biri Ayhan Bora Kaplan ve çetesi oldu.

Kaplan’ın eski içişleri bakanı Süleyman Soylu’yla yakın olduğu iddia ediliyordu. Bu iddia çok konuşulunca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Soylu’ya sahip çıkmıştı.

Kaplan ve ekibi 7 Eylül’de Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yurt dışına kaçmak üzereyken gözaltına alındı. Kaplan, hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından yakalama kararı bulunuyordu.

Gözaltına alınan Kaplan, 12 Eylül’de çıkarıldığı Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan diğer 28 kişiden 13’ü tutuklanırken, 15 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Genişletilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2’nci sınıf Emniyet Müdürü N.A.Ç. de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’ın da adı çok konuşuldu. Kaplan’ın, Kocaman’a lüks bir villa ve otomobil hediye ettiği iddia edildi. Kocaman, Kaplan’la görüştüğünü doğruladı ama hediyeleri yalanladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın soruşturmayla ilgili MİT’ten özel rapor istediği de kulislere yansıdı. Erdoğan’ın, Kaplan’la görüştüğü ortaya çıkan Kocaman’a da randevu vermediği söylendi.

Ankara başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmayı tamamladı. 28’i tutuklu 61 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame ceza mahkemesine gönderildi.

Savcılık iddianamede bir şüpheli hakkında silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, beş şüpheli hakkında silahlı suç örgütü yönetmek, 51 şüpheli hakkında silahlı suç örgütüne üye olmak ve üç şüpheli hakkında silahlı suç örgütü içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından ceza istendi.

Şüpheliler hakkında ayrıca silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve suç üstlenme suçlarından da ceza talep edildi.

İddianamede örgütün Kaplan’ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda şu suçları işlediği belirtildi: