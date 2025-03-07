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Yaramazlara biraz batar!

Avustralya'da bir çocuk pompalı tüfekle uçağa binmeye çalışırken yakalandı

Avustralya’da güvenlik çitini aşarak pompalı tüfekle uçağa binmeye çalışan bir çocuk, yolcular ve pilot tarafından zapt edilmesinin ardından gözaltına alındı.

Fotoğraflar: 9 News

ABC’nin haberine göre Victoria eyaletindeki Avalon Havalimanı’ndan yetkililer olaya ilişkin açıklama yaptı.


Havalimanı personellerinin kullandığı reflektif yeleklere benzer kıyafet giyen 17 yaşındaki çocuğun, güvenlik çitindeki bir delikten geçtiği ve Sydney kentine gitmesi planlanan yolcu uçağına binmeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamaya göre dolu bir pompalı tüfek taşıyan şüpheliyi, uçaktaki yolcular ve pilot hızla üstüne atlayarak polis gelene kadar zapt etmiş.

Şüpheli çocuk mahkemesinde yargılanacak fakat yetkililer henüz olayın terörizm olarak değerlendirilmediğini duyurdu.

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