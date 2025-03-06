Avustralya'yı vuracak Alfred Siklonu 4 milyon kişi etkileyecek: Okullar tatil

Avustralya’yı Tropical Alfred Siklonu 8 Mart’ta vuracak. 4 milyondan fazla kişinin etkileneceği hava olayı nedeniyle Queensland ve New South Wales (NSW) eyaletlerinde okullar tatil.

Fotoğraf: 1news

Avustralya Meteoroloji Bürosu’nu açıklamasına göre tropikal siklonun 8 Mart erken saatlerde Queensland kıyılarını Sunshine Coast bölgesiyle güneydeki Gold Coast kenti arasındaki noktadan vuracağını tahmin ettiklerini duyurdu.

Alfred’in 1974’te Gold Coast’ı vuran ve sellere yol açan Zoe’dan bu yana ülkenin en kalabalık şehirlerinden Brisbane’in yakınlarından geçen ilk siklon olacağı öngörülüyor.

Fotoğraflar: Avustralya Meteoroloji Bürosu / ABC News

Yetkililer, siklonun izleyeceği tahmin edilen güzergahta 4 milyondan fazla kişinin yaşadığını belirtti.

Siklondan etkilenmesi beklenen bölgedeki toplu taşıma hizmetleri durduruldu ve tehlike geçene kadar hastanelerin acil ameliyatlar dışında kapalı.

Yetkililer, şiddetli rüzgarların NSW’nin kuzeyinde ağaçları devirdiğini, 4 bin 500 ev ve iş yerinin elektriğinin kesilmesine neden olduğunu belirtti.

İlerleyen saatlerde Queensland’in güneydoğusu ve NSW’nin kuzeyinde yıkıcı ve hasar verici rüzgar, fırtına ve şiddetli yağışların görüleceğini tahmin ediyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Queensland’ın güneyinde 660, NSW’nin kuzeyinde de 280 okulun tatil edildiğini duyurdu. Başbakan şöyle konuştu:

“İster Queensland’ın güneydoğusu, ister NSW’nin kuzeyi, insanlara mesajım, sizi desteklemek için orada olduğumuzdur. Arkanızdayız.”