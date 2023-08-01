Avustralya’da bir çocuk bakıcısı 91 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor

Avustralya’da eski bir çocuk bakıcısı, 91 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu, istismarı kayda aldığı ve içeriği internette dağıttığı iddiasıyla yargılanıyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

BBC Türkçe’nin haberine göre polis yetkilileri, zanlının Avustralya ve yurt dışındaki bir düzine merkezde 15 yıl boyunca kız çocuklarını kurban seçtiğini iddia ediyor.

Zanlı Ağustos 2022’de tutuklandı, ama polisin istismara uğradığı belirtilen kişileri tespit etmesi bir yıl sürdü.

Müfettişler, çocuk istismarı materyallerinden birinin arka planında çalıştığı çocuk bakım merkezlerinden birini belirledikten sonra zanlıyı yakaladıklarını açıkladı.

Avustralya Federal Polisi (AFP), 20 Ağustos 2022’de Brisbane merkezinde bir arama emri çıkardı, ardından zanlının Gold Coast’taki evini aradı ve kendi çektiği çocuk istismarı materyallerini içerdiği belirtilen elektronik cihazlarına el koydu.

Şu an tutuklu 45 yaşındaki zanlı, çocuklara 246 tecavüz ve 673 saldırı suçlamasıyla karşı karşıya. Suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.

Zanlı, çocuk istismarını kaydetmek ve dağıtmaktan da yüzlerce suçlamayla karşı karşıya. Polis, zanlının tüm istismarı kaydettiğini ve elektronik cihazlarında 4 bin fotoğraf ve video bulduklarını belirtti.

Suçların 2007 ila 2022’de işlendikleri öne sürülüyor.

İhbar dikkate alınmamıştı

Suçun Queensland’deki 10 çocuk bakım merkezinde, New South Wales’teki bir çocuk bakım merkezinde ve adı açıklanmayan yurt dışındaki bir ülkede meydana geldiği düşünülüyor.

Zanlı, 2021 ve 2022’de Queensland’de toplam iki kez polise ihbar edilmişti, ama müfettişler harekete geçmek için yeterli kanıt bulamamışlardı.

Henüz ismi açıklanmayan zanlı 21 Ağustos’ta Brisbane’de mahkemeye çıkarılacak.