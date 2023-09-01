Avrupa Şampiyonası: İtalya’yı yenen Filenin Sultanları finalde!

Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında 2-0’dan geri gelerek İtalya’yı 3-2 yenen Filenin Sultanları finale yükseldi.

Filenin Sultanlar 3 Eylül Pazar Sırbistan-Hollanda maçının galibiyle karşılaşacak.

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Belçika’nın başkenti Brüksel’de oynanan yarı final maçında ilk setin ortalarına kadar karşılıklı sayılar (18-18) alınırken, İtalya’dan Egonu’nun servislerinde önemli bir seri yakalayarak farkı açan İtalya, ilk seti 25-19 önde bitirdi.

İkinci sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında altı sayılık (11-5) fark yakaladı. İtalya, oyunun sonlarında kullandığı etkili servislerle farkı kapatarak bir sayıya (24-23) kadar indirse de set sayısında hata yapmayan Türkiye, ikinci seti 25-23 önde tamamladı.

Üçüncü sete etkili başlayan İtalya, setin ortalarında farkı beş sayıya (12-17) çıkardı. Serviste ve blokta etkili oyununu sürdüren İtalya, üçüncü seti 25-15 önde geçti.

Dördüncü sete her iki takımda karşılıklı sayılar alarak başlarken setin ortaları 14-14’lik eşitlikle geçildi. Bir ara dört sayı (14-18) geriye düşen milli takım, Ebrar Karakurt ve Elif Şahin’in sayılarıyla 20-20’de eşitliği yakaladı. Son sayıları Melissa Vargas’la iyi oynayan milli takım dördüncü seti 25-22 önde tamamladı.

Final setinin başında karşılıklı sayılar alınsa da Vargas ve Ebrar Karakurt’un sayılarıyla farkı açan milliler, karar setini 15-6, maçı da 3-2 kazanarak organizasyonda finale yükseldi.

Milli takım Sırbistan-Hollanda maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

Üçüncü kez finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü kez finale yükselmeyi başardı.

Tarihinde 2003 ve 2019’da finale yükselen milli takım, bu iki maçı da kaybederek gümüş madalya elde etmişti.

Avrupa şampiyonalarında iki gümüşün yanı sıra üç bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında 1 numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı kazanmaya sadece bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.

Üst üste 14’üncü galibiyet

Filenin Sultanları, resmi maçlarda üst üste 14’üncü galibiyetini aldı.

FIVB Milletler Ligi’nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son altı maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası’nda da sahaya çıktığı sekiz maçı da galip bitirdi.

Türkiye, bu 14 maçta rakiplerine sadece altı set verdi.