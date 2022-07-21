Avroya yön verecek: Avrupa Merkez Bankası 11 yıldır ilk defa faiz artıracak

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugünkü para politikası toplantısında 11 yıldır ilk defa faizi artıracak. Enflasyondaki artışın kontrolünü kaybetmekten endişe duyan yetkililerin planlanandan daha çok artırması da ihtimaller arasında.

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Avro bölgesinde enflasyon iki haneli seviyelere yaklaşıyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali etmesiyle ekonomisi kötü etkilenen Avrupa’da ekonomide büyüme yavaşlayıp hatta daralsa bile ECB’nin faiz artırması gerekiyor.

Yetkililer, bankanın ne kadar hızlı hareket etmesi gerektiği konusunda da fikir ayrılığı yaşıyor. Bazı yetkililer, ECB’nin ABD Merkez Bankası (FED) gibi diğer merkez bankalarına kıyasla geride kaldığını belirtirken, diğerleri ECB’nin adımlarının teşkil ettiği risklerin resesyon ihtimalini artırdığını söylüyor.

Beklenenden daha çok artırılabilir

ECB, daha önce politika faizini temmuzda 25 baz puan, eylülde de tekrar daha büyük oranda artırmayı planladığını açıklamıştı. Ama Reuters’a konuşan kaynaklar, enflasyonun kötüleşmesi nedeniyle ECB’nin temmuzda 50 baz puan artırmasının da değerlendirildiğini söylemişti.

Reuters anketine katılan ekonomistler ECB’nin 25 baz puan faiz artırmasını bekliyor ama katılımcıların çoğu bankanın aslında yüzde eksi 0,5’le düşük seviyede olan mevduat faizini 50 baz puan artırarak sıfıra çıkarması gerektiğini söylüyor.

Avronun dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyesini görmesi de enflasyon baskılarını artırarak ECB’nin kararını zorlaştırıyor ve büyümeye zarar verecek olsa bile daha büyük faiz artırımına gitme ihtimalini artırıyor.

ECB, 50 baz puan faiz artırımına gitse bile bu adım FED’in geçen ayki 75 baz puan faiz artırımının gerisinde kalacak. Piyasalar, Fed’in aynı zamanda bu ay da 75 baz puan faiz artırmasını bekliyor.