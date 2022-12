Avokadonun çekirdeğinden çevreye dost biyoplastik

Tropik iklimlere özgü olan avokado, son yıllarda ülkemiz dahil dünyanın her yerinde yetişiyor. Besleyici, sağlıklı yağ ve lif kaynağı. Et yanına sostan tatlılara kadar birçok kullanım alanı var. Avokado, magnezyum, B6, C vitamini, E vitamini ve folat dahil olmak üzere birçok vitamin ve mineral içeriyor. Kolesterolü düşürmede, göz sağlığını korumada faydaları çok. Üstelik yeni bir teknoloji sayesinde, artık çöpe atılan çekirdeğinden de faydalanılıyor.

Avakodonun çekirdeğinden yapılan biyoplastikler çevreyi koruyacak. Fotoğraf: Pixabay

Meksikalı Biofase şirketi, çöpe gidecek avokado çekirdeklerinden biyolojik olarak parçalanabilen, sürdürülebilir ve aynı zamanda uygun fiyatlı çatal, kaşık, pipet ve tabak üretmeye başladı.

Çevreyle ilgili duyarlılığın arttığı son yıllarda özellikle doğada yüzlerce yıl yok olmayan plastiğin yerine alternatifler araştırılmaya başlandı. Çevre dostu alternatif olarak da biyoplastik öne çıkıyor. Ancak bazı biyoplastikleri üretmek de doğaya en az plastik kadar zarar verebiliyor. Kimi biyoplastiklerin hammaddelerini üretirken su ve arazi gibi kaynak yoğun tarım ya da kimyasal gübre kullanımı gerekiyor. Ya da kullanılabilir şekil vermek için kimyasal işlem gerekenleri de var.

Biofase şirketinin kurucusu ve kimya mühendisi Scott Munguia, avokado çekirdeklerinin, mısırdan üretilen biyoplastikleri oluşturan biyopolimere benzer bir yapısı olduğunu keşfetmiş. Ardından da henüz öğrenciyken 2012’de Biofase’yi kurmuş.

Avokado çekirdeğinden bioplastik çatal kaşıklar, doğada kendiliğinden yok oluyor.

Avokado büyürken atmosferden karbondioksiti temizliyor. Yenildiğinde birçok faydası var. Ve şimdi çöpe atılan çekirdekleri de biyoplastiğe dönüşüyor. Biofase’nin patentli teknolojisiyle avokado çekirdeklerinden kullan at çatal-bıçak takımları, pipetler yapıyorlar. Üstelik bu çatal-bıçaklar, plastikler gibi doğada yüzlerce yıl kalmıyor. 240 gün içinde kendiliğinden yok oluyor. İstenirse kompostlanabiliyor da…

Tadı ya da faydası için yediğimiz avokadonun çekirdeklerini, şimdilik çöpe atsak da bu teknolojinin yaygınlaşmasıyla belki ileride çok farklı alanlarda karşımıza çıkabilir.