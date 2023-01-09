Avatar: Suyun Yolu rekora koşuyor: Avengers ve Jurassic World’ü geçti

Avatar serisinin devam filmi ‘Avatar: Suyun Yolu’, dünya çapında 1,7 milyar dolar hasılata ulaşarak, tüm zamanların en çok hasılat yapan yedinci filmi oldu.

James Cameron’ın 13 yıl aradan sonra izleyiciyle buluşturduğu serinin ikinci filmi 16 Aralık 2022 tarihinde vizyona girmişti. İzleyiciler tarafından merakla beklenen Avatar: Suyun Yolu, gişe hasılatıyla ilk iki haftada 1 milyar doları geçen ilk film olmuştu.

Box Office Mojo’da yer alan bilgiye göre serinin devam filmi yeni hasılat rekoruna koşuyor. Şu ana kadar dünya çapında 1,7 milyar dolar hasılat elde eden film, ‘tüm zamanların en çok hasılat yapan yedinci filmi’ unvanını 2015 tarihli ‘Jurassic World’den aldı. Jurassic World, 1,6 milyar dolar hasılat elde ederek bu koltukta oturuyordu.

Öte yandan Avatar: Suyun Yolu, James Cameron’un gişe konusunda ilk ona giren üçüncü filmi oldu. Cameron, daha önce Avatar (ilk sırada) ve Titanic (üçüncü sırada) filmleriyle listeye girmişti.

En az 2 milyar dolar gişe hasılatı yapması gerek

Avatar serisinin toplamda beş filmde tamamlanması planlanıyor. Ancak James Cameron serinin devam etmesi için Avatar: Suyun Yolu’nun gişede başarılı olması gerektiğini söylemişti. Cameron’ın en son teknolojiden yararlanarak çektiği filmin masraflarını çıkarması için en az 2 milyar dolar gişe hasılatı yapması gerekiyor. 2009’da çekilen ilk Avatar’ın gişe hasılatı, 2 milyar 970 milyon dolardı.

Gişede en çok hasılat elde eden on film ise şu şekilde: