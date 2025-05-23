Atlas Okyanusu için geliştirildi: Yapay zeka beş aylık hava tahmini yapacak

Bilim insanları, Atlantik Nino ve Benguela Nino hava olaylarının görüldüğü Atlas Okyanusu için beş aylık hava tahmini yapabilen yapay zeka bir destekli bir sistem geliştirdi.

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Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen El Nino ve La Nina hava olaylarının iklim üzerindeki etkisi her geçen yıl artıyor. Bu da dünyanın farklı yerlerinde başka bölgesel hava olaylarına yol açıyor.

El Nino ve La Nina’ya göre daha küçük bir bölgeyi etkileyen bu hava olaylarının başında Atlas Okyanusu’nda meydana gelen Atlantik Nino ve Benguela Nino var.

Yapay zeka destekli sistem

Bölgeyi ekonomik olarak etkileyen bu hava olaylarını daha erken öğrenebilmek için Avrupa ve Afrika’daki çeşitli üniversiteler yapay zeka destekli bir sistem geliştirdi.

Yapay zeka tahminlerinde 90 yıllık okyanus sıcaklığı verilerini kullanıyor.

‘Amaç önlemler alınmasını sağlamak’

Araştırmayı yürüten Avrupa-Akdeniz İklim Değişikliği Merkezi (Euro-Mediterranean Center on Climate Change) Dünya Sistemi Modelleme Araştırma ve Biyocoğrafya Birimi araştırmacısı Marie-Lou Bachelery, Anadolu Ajansı’na özetle şunları söyledi:

“Batı Afrika’da balıkçılık ekonomide büyük yer tutuyor. Diyelim ki balıkçılık sezonu başladı ve herkes yoğun şekilde balık avladı. Ardından Atlantik Nino okyanus olayı gelişti ve kalan balıklar da bu olay nedeniyle öldü. Bu durumda, ertesi yıl yeni balık popülasyonu oluşmaz ve ekosistem zarar görür.

İşte bu tahmin sistemlerinin amacı bir olayın gelişmekte olduğunu önceden fark edip ‘Belki bu yıl daha az balık avlamalıyız’ diyerek önlemler alınmasını sağlamak.

‘Yapay zeka işleri çok kolaylaştırdı’

Yapay zeka işleri çok kolaylaştırdı. Bunun en önemli nedenlerinden biri derin öğrenmenin sistemler ve hava olayları arasındaki karmaşık, doğrusal olmayan ilişkileri algılayabilmesi.

Geleneksel modeller bu tür karmaşık bağlantıları yeterince yansıtamazken derin öğrenme bunu başarabiliyor. Yapay zeka artık iklim biliminde giderek daha fazla yer edinmeye başladı çünkü birçok farklı alanda başarılı sonuçlar veriyor.”



