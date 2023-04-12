Atılım Murat: Faizlerin düşeceği iklim, altın fiyatını destekler

Altın, bu yılın gözde yatırım aracı. Enflasyondan koruduğu düşünülüyor. Jeopolitik riskler ilgiyi artırıyor. Doların son aylardaki zayıflığı da destekliyor. Aralık 2022’de ‘‘Altın için Aralık-Şubat dönemi iyidir’’ yazdım. Dönemsellik de etkisini gösterdi.

Fed, 1970’lerde yaşanan ücret artışı-fiyat yükselişi sarmalının tekrarlanmasından korkuyor. Bu neredeyse olanaksızdır. Bugün ABD’de enflasyondan ziyade, kredi ve borç dezenflasyonu riski vardır.

Fed faizi bu yıl yüksek tutacağının sinyalini veriyor. Amerikan ekonomisi yumuşak iniş yaparsa faiz yavaşça, sert iniş yaparsa faiz hızla yüzde 3’e düşebilir. Sert iniş olasılığının arttığını düşünüyorum. Öyle veya böyle faiz düşecek. Faizlerin düşeceği iklim altın fiyatını destekler.

Atılım Murat’ın yazısı