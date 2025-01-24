İstanbul’un Fatih ilçesinde Atatürk Anıtı’na saldıran kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: AA

Sarayburnu’nda bir kişi elinde bulunan demir bir aletle anıtın üzerine çıkararak, büste saldırmaya başladı.

Olaya tepki gösteren çevredeki vatandaşlar, saldırganı anıttan indirmeye çalıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, saldırganı gözaltına aldı. Olay, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Şüpheli bir şahsın Atatürk büstüne zarar verdiği belirlenmesi üzerine ivedilikle olay yerine geçilmiştir.

Kimlik bilgileri tespit edilen M.H.N. isimli şüpheli şahsın Atatürk büstüne, elinde demir parçası ve sopayla vurarak zarar verdiği belirlenmiş, şüpheli şahıs olay yerinde yakalanmıştır.

Tahkikat işlemleri devam etmektedir.”