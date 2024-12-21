AKP'li Zeybekci: İnanın bana, Atatürk AK Parti'yi desteklerdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, “Atatürk, milli olmakla ilgili baktığınız zaman, inanın bana AK Parti’yi desteklerdi ve bizimle beraber olurdu” dedi.

Nihat Zeybekci. Fotoğraf: AA

Zeybekci, partisinin Burdur il kongresinde Burdur’a seve seve, koşa koşa ikinci gelişi olduğunu söyledi.

Muharrem İnce’nin ‘Ben bu CHP’de durmam’ diye söylediği sözlerin kayıtlarının hala internette durduğunu hatırlatan Zeybekci, şöyle konuştu:

“İnanın bana bütün samimiyetimle söylüyorum Gazi Mustafa Kemal Atatürk sağ olsaydı, CHP’ye onu asla ve asla üye yapmazlardı.

Üye bile olamazdı ve Atatürk, milli olmakla ilgili baktığınız zaman, inanın bana AK Parti’yi desteklerdi ve bizimle beraber olurdu.

Hedefimiz Türkiye’yi hem gayrisafi milli hasılada, nominal olarak yani yazılı olarak dünyada ilk 10’lara sokmak hem de satın alma gücü paritesine göre ilk altılara, beşlere doğru Türkiye’yi götürmek.

Ne kadar güçlü olursak o kadar sözümüz dinlenecek. Ne kadar ilerlerse o kadar muhasır medeniyet seviyesine doğru gideceğiz.

Gazi Mustafa Kemal’in o muhasır medeniyet hedefi bunların akıllarının kenarından bile geçmiyor.”