Atatürk Anıtı’nı boyayan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde Atatürk Anıtı’na sprey boyayla hakaret içerikli yazı yazdığı öne sürülen 16 yaşındaki çocuk tutuklandı.

AA’nın aktardığına göre 9 Eylül Cumartesi gecesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin de bulunduğu meydandaki duvara sprey boyayla yazı yazıldığı ve anıttaki rölyefin karalandığı tespit edildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin 16 yaşındakş İ.Y. olduğunu belirledi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Duvar ve rölyef belediye ekiplerince temizlendi.