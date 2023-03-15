Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda başmüfettişliğe Müfettiş Yusuf Yiğit, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda açık bulunan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcılığı’na Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne Özlem Koçak, Ticaret Bakanlığı’nda ticaret başmüfettişliğine İlker Ertekin, ticaret müfettişliğineyse Cevdet Bozkurt atandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan 9’uncu Bölge Müdürlüğü’ne Serkan Coşkun, 15’inci Bölge Müdürlüğü’ne Burak Çelebi Karagöz getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Ebumuhsin Bulut ise görevinden alındı.