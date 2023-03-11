Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı ile meteoroloji genel müdürlüğüne ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete‘de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere, müfettişler Engin Çetin ve Hüseyin Taş atandı.

Meteoroloji genel müdürlüğü 2. bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk ve 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya, görevden alındı.

Ayrıca, 1. bölge müdürlüğüne 12. bölge müdürü Hüseyin Arabacı, 3. bölge müdürlüğüne 11. Bölge Müdürü Zerrin Demirörs, 4. bölge müdürlüğüne 1. Bölge Müdürü Ayşe Gemici, 8. bölge müdürlüğüne 3. Bölge Müdürü Serkan Tepe, 11. bölge müdürlüğüne 8. Bölge Müdürü Barış Özgün, 12. bölge müdürlüğüne 10. bölge müdürü Ahmet Sağlam, 2. bölge müdürlüğüne Musa Deveci, 5. bölge müdürlüğüne Mahmut Güneş ve 10. bölge müdürlüğüne Bülent Şirin atandı.