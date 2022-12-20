Arjantin’de bir gün tatil ilan edildi: Millet rahat rahat kutlasın

Dünya Kupası şampiyonu Arjantin Milli takımını Buenos Aires havaalanında coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Arjantin milli takımı dünya kupası ile Buenos Aires’e geldi

Pazar günkü final maçında Fransa’yı mağlup eden Arjantin, bugün yerel saatle 02.24’de ülkesine döndü. Takım, üstü açık bir otobüsle Futbol Federasyonu genel merkezine giderken halk sokaklarda sevinç gösterileri yaptı.

Büyük kutlama bugün yerel saatle öğlen 12.00’de (TSİ 18.00) başkentin Dikilitaş anıtında yapılacak.

Arjantin hükümeti, taraftarların ‘milli takım için en derin sevinçlerini ifade edebilmeleri’ için bugünü resmi tatil ilan etti.