Serdar Ali Çelikler: Şahane bir dünya kupası izledik

Şahane bir dünya kupası izledik. Berbat bir hakem olan Katarlı hakeme 3.’lük maçı verme eyyamı hariç. Yeni bir şey gelmedi futbol dünyasına. Yeni bir taktik ya da plan göremedik ama müthiş rekabetçi ve sert mücadeleler gördük. Sezon ortasında yapıldığı için genel olarak fit oyuncular gördük. Yaz dönemi yorgunluğu yoktu. Katar da iyi iş çıkardı. Onları da tebrik ederim. Seyrettiğim en kötü dünya kupası 90 kupasıydı. 2002’nin bizim zihnimizde ayrı bir yeri var. Ama bence 2006 Dünya Kupası – 2014 Dünya Kupası ve 2022 Katar harika kupalardı.
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