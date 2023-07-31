Arıtma tesisindeki gaz kaçağında iki işçi öldü

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (BASKİ) ait arıtma tesisinde meydana gelen gaz kaçağı sonucu iki personel yaşamını yitirdi.

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AA’nın haberine göre BASKİ personellerinden Ceyhun Balcı ve Mustafa Karakoç, Ovaköy Mahallesi’nde bulunan arıtma tesisindeki terfi istasyonunda pompa arızası tamir ederken gaz kaçağı meydana geldi.

Arkadaşlarının zehirlendiğini fark eden diğer çalışanların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık ekiplerince Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Balcı ve Karakoç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.