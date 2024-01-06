Arda Güler ilk maçında göz doldurdu

Real Madrid’deki ilk maçına çıkan Arda Güler, etkili mücadelesiyle alkış topladı.

Arda Güler. (AA)

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid, Arandina’yı 3-1 yendi.

Real Madrid’deki kariyerine üst üste talihsiz sakatlıklar nedeniyle kötü başlayan Arda Güler de sonunda istediğini elde etti.

LaLiga’daki Rayo Vallecano ve Mallorca ile Şampiyonlar Ligi’ndeki Braga maçlarında kadroda yer alan ama forma şansı bulamayan Arda, bugün ilk 11’de yer aldı.

Arda, gol ve asist kaydedemese de ortaya çıkardığı etkili oyunla gözleri üzerine çevirmeyi başardı.

Arda’nın 18’inci dakikadaki frikik şutu direkten döndü.

Ayrıca Sofascore’un verilerine göre ilk yarının en iyi oyuncusu Arda Güler oldu. Milli futbolcu 7.3 reytingle sahanın en iyi oyuncusu seçildi.

İspanyol taraftarlar da sosyal medyada Arda’yı övgüye boğdu.

59 dakika oyunda kalan Arda, yerini Valverde’ye bıraktı.