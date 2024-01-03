Beklenti boşa çıktı: Arda Güler forma şansı bulamadı

Real Madrid’in Mallorca’yı konuk ettiği maçta oynaması beklenen Arda Güler, yine forma şansı bulamadı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 19’uncu hafta mücadelesinde, Real Madrid ile Mallorca Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Real Madrid, Antonio Rüdiger’in 78’inci dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.
Arda Güler’in bu maçta oynaması bekleniyordu.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı geçen Arda’ya bu maçta süre vermeye çalışacağını söylemişti.
Onun üzerine gözler bu maça çevrilmişti ama beklenen olmadı. Arda, kadroya alınsa da maçta forma şansı bulamadı.