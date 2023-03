Araştırma: Mavi yakalının sperm sayısı patronunu geçiyor

Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, kol gücüyle çalışanların sperm sayısının masa başı çalışanlara göre yüzde 50 daha fazla olduğunu gösterdi.

Fotoğraf: Canva

EuroNews’un haberine göre araştırma, ‘mavi yakalı’ erkeklerin ‘beyaz yakalı’ patronlarına göre daha sağlıklı spermlere sahip olabileceğini ortaya çıkardı. Fiziksel iş yükü fazla olan çalışanların testosteron seviyesi de daha yüksek çıktı.

Araştırmanın sonuçlarının yer aldığı makale Human Reproduction dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar 2005-2019 yıllarında doğurganlık tedavisi görmek isteyen 377 erkekten alınan 950 sperm örneğini inceledi.

Yaş ortalaması 36 ve çoğunlukla beyaz ırktan gelen katılımcılar, iş sırasında ağır nesneleri ne sıklıkta kaldırıp taşıdıkları, vardiya düzenleri ve fiziksel efor seviyeleri hakkında anket doldurdu. Ayrıca sperm ve kan örnekleri analiz edildi.

Katılımcıların çalışırkenki fiziksel faaliyetleri ile doğurganlık seviyeleri arasında ilişki bulundu.

Fiziksel faaliyet sperm yoğunluğunu ve sayısını artırıyor

İş sırasında yoğun fiziksel faaliyette bulunanların masa başı çalışanlara göre sperm yoğunluğu yüzde 46, sperm sayısı yüzde 44 daha fazla çıktı.

Testosteron seviyesi yüksek çıkan katılımcıların kadınlık hormonu da yüksek çıktı. Araştırmanın yazarlarından Lidia Mínguez-Alarcon, bu durumun doğal olduğunu söyledi: ‘‘Erkek ve kadın hormonları her iki cinsiyette de farklı oranlarda bulunuyor. Fazla testosteron ise östrojene dönüşerek vücutta dengeyi sağlıyor’’

‘‘Yeni bulgular, iş sırasındaki fiziksel faaliyetin erkeklerin üreme potansiyelini epey artırdığını gösteriyor’’ diyen Mínguez-Alarcon, erkek doğurganlığına ilişkin geçmiş araştırmaların diyet düzeni, yaşam tarzı veya çevre gibi faktörlere odaklandığını ancak mesleki faktörleri göz ardı ettiğini belirtti.

Araştırmadaki boşluklar

Araştırmacılar, katılımcıların doğurganlık tedavisine başlamayı düşünen erkeklerden seçildiğini, bu yüzden sonuçları genel nüfusa uyarlamanın zor olduğunu yazdı.

Ayrıca sağlık durumu iyi olmayan erkeklerin zorlanacakları işlerde zaten çalışamadığı için araştırma dışı kalmış olabilecekleri söylendi.

Ancak geçmiş araştırmalar, fiziksel olarak aktif erkeklerin hareketsiz yaşam tarzı olanlara göre daha sağlıklı spermlere sahip olduğunu gösteriyor. Çünkü egzersiz hem hormon seviyelerini düzenliyor hem de sperm üretimini destekliyor.

New York eyaletindeki Icahn School of Medicine at Mount Sinai’da epidemiyoloji profesörü Shanna Swan, “Doktorunuzun kalp sağlığınız için önerdikleri doğurganlığınız için de aynen geçerli” dedi.