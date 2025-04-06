Araştırma: Kaynatmak, suyu mikroplastikten arındırmada etkili

Çin’de yapılan bir araştırma suyun kaynatılmasının mikroplastik oranını azaltabileceğini gösterdi.

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Mikroplastiklerin insan sağlığına olumsuz etkisi son dönemde daha çok konuşuluyor. Araştırmalar mikroplastiklerin ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendirildiğini gösteriyor.

Geçen yıl yapılan bir araştırma, atardamarlarda bulunan mikroplastiklerin daha yüksek kalp krizi ve felç riskiyle ilintili olduğunu gösterdi. Yine başka bir çalışmada ise demans hastalarının beyinlerinde daha yüksek oranda mikroplastik görüldü.

Mikroplastikler tükettiğimiz yiyeceklerden soluduğumuz havaya ve en önemlisi içtiğimiz suya kadar pek çok hayati ihtiyacımızla vücudumuza giriyor. Son araştırmalar özellikle içme suyundaki mikroplastiklere dikkat çekiyor.

Çin’de yapılan yeni bir araştırma kaynatmanın içme suyundaki mikroplastik oranını azaltabileceğini gösterdi.

Environmental Science & Technology Letters dergisinde yayınlanan çalışmada araştırmacılar, nanoplastik ve mikroplastik eklediği farklı sertlikteki suları test ettikten sonra 5 dakika boyunca kaynattı. Bu işlem nanoplastik konsantrasyonunu yumuşak sularda yüzde 25, daha fazla mineral içeren sert sularda ise yüzde 90’a kadar düşürmeyi başardı.

Guangzhou Tıp Üniversitesi’nden biyomedikal mühendisi Zimin Yu şunları söyledi: “Bu basit kaynar su stratejisi, NMP’leri [nano ve mikroplastikleri] musluk suyundan ‘arındırabilir’ ve insanların su tüketimi yoluyla NMP alımını seyreltebilir.”

Araştırmacılar, suyu kaynatırken plastik olmayan, paslanmaz çelik filtrelerin kullanılmasını tavsiye etti.