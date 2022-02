Araştırma: En iyi arıtma bile ilaçların nehir sularına karışmasını engelleyemiyor

Sonuçları Proceedings of the National Academy of Sciences’ta yayımlanan ve şimdiye kadar konuyla yapılan ilgili en geniş kapsamlı araştırmaya göre Pakistan, Bolivya ve Etiyopya’daki nehirler en kirli olanlar. İzlanda, Norveç ve Amazonlarda yer alan nehirlerse en temizleri oldu.

Buna artı olarak yoksul ve orta gelirli ülkelerde ve atık su tesislerinin olmadığı veya yeterli olmadığı bölgelerde de durum diğer ülkelere göre daha kötü.

Araştırma ekibinin başındaki Dr. John Wilkinson, “Normalde biz bu kimyasalları alırız, üzerimizde bir etkileri olur ve sonrasında vücudumuzu terk ederler. Bugün en etkili atık su merkezlerinin bile, bu içerikleri, nehir veya göllere ulaşmadan önce tamamen yok edemediğini biliyoruz” dedi. İlaçların balık ve diğer canlıların gelişimi ve üremesi üzerinde de olumsuz etkisi olduğunun altını çizdi.