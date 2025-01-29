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Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: Birçok hayvan ve bitki türü genetik çeşitliliğini kaybediyor

Çok sayıda bitki ve hayvan türünün, çeşitli etkenler nedeniyle genetik çeşitliliğini kaybettiği belirlendi.

Fotoğraf: Wikimedia Commons

Farklı üniversitelerden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada 628 bitki ve hayvan türüyle ilgili 1985-2019 arasında kaydedilen veriler incelendi.


Nature dergisinde yayınlanan bulgular, kuşlar ve memeli hayvanlar başta olmak üzere bitki ve hayvan türlerinin yaklaşık üçte ikisinin genetik çeşitliliğinin azaldığını ortaya koydu.

Genetik çeşitliliğin azalışının küresel olarak meydana geldiği ve sebebinin de doğa olayları, hastalık ya da hasat gibi çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceği belirlendi.

Değişen koşullarla birlikte çok sayıda türün çevresel dönüşümlere uyum sağlayamadığı tespit edildi..

Araştırma ekibinden Sydney Üniversitesi’nde koruma biyoloğu olan Catherine Grueber, “Şaşırtıcı bir eğilim olarak, risk altında olmadığı düşünülen birçok tür arasında bile genetik çeşitliliğin azaldığını gördük” dedi.

Araştırmacılar, genetik çeşitliliği korumak için çevresel koşulları iyileştirmek ve yeni stratejiler geliştirmek gerektiğine dikkat çekti.

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