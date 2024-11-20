Artık zürafaların da nesli tükenme tehlikesinde

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ilk kez birçok zürafayı nesli tükenme tehlikesindeki türler listesine alacak.

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ABD hükümeti, popülasyonunun çok azalması nedeniyle pek çok zürafa türünü resmi olarak ‘tehlike altındaki türler’ listesine eklemeye hazırlanıyor.

Zürafaların sayısı 1985’te 150 binden fazlayken 2015’te yaklaşık 98 bine düştü. Bunun nedeni olarak hızlı kentleşme, kuraklık, kaçak avcılık ve dış ticaret kaynaklı yaşam alanı kaybı gösteriliyor.

Bitki ve hayvanların durumunu izleyen Uluslararası Doğa Koruma Birliği, 2018’den beri zürafaların birkaç alt türünü ‘kritik derecede tehlikede’ kabul etti.

Şimdiyse ABD Balık ve Yaban Hayatı Hizmetleri, ‘Nesli Tehlikedeki Türler Yasası’ kapsamına kuzey zürafasının üç alt türünü almaya hazırlanıyor. Bunlar Batı Afrika, Kordofan ve Nubian zürafaları.

Ağırlıklı olarak Kamerun, Çad, Nijer ve Uganda’da yaşayan bu türlerin toplam nüfusu 1985’ten bu yana 26 binden 6 bine kadar düştü.

Kurum ayrıca, Doğu Afrika’daki iki alt tür ‘ağsı zürafaları’ ve ‘Masai zürafaları’nı ‘tehlikede’ ilan etmeyi öneriyor.

ABD’li yetkililer bu adımın, zürafaların vücut parçalarının ve onlardan yapılan halı, mücevher ve ayakkabı gibi ürünlerin ithalatını kısıtlayarak soylarının tükenmesine yol açan kaçak avcılığın önüne geçilmesine katkı sağlamasını umuyor.