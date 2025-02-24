Araç muayene istasyonları ihalesi: Toplam teklif 1,72 milyar dolar

Araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetleriyle ilgili ihale başladı. Toplam teklif 1 milyar 720 milyon dolar (yaklaşık 62 milyar 647 milyon lira) oldu.

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Araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirme işlemleri 2007’de bitmiş ve 20 yıl süreli imtiyaz sözleşmeleri imzalanmıştı. Mevcut sözleşme süresi 14 Ağustos 2027’de bitecek. Bu nedenle ihale süreci yeniden başlatıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı ve İhale Komisyon Başkanı Murat İbrahim Çelebi, ilk tekliflerin 10 Şubat’ta kapalı zarfla alındığını söyledi.

Çelebi tekliflerin dolar cinsinden alınacağını söyledi:

“Son teklifin alınmasını müteakip ihale, teknik olarak sonuçlanacak. İhale komisyonumuzca devir kararı alınması durumunda ihale sonuçları, öncelikle Rekabet Kurulu’na iletilecek. Oradan alınacak olumlu görüşü takiben Özelleştirme Yüksek Kuruluna onaya sunulacak. Resmi Gazete’de kararın yayınlanmasını takiben Danıştay görüşü alınacak ve sonrasında da verilen süreyi takiben yatırımcılar yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra sözleşme imzalanacak.”

İhalede 1’inci ve 2’nci bölge için teklif sahipleri şöyle:

Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu: Doğuş Holding AŞ – Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ

AGTT Ortak Girişim Grubu: Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ – GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – TÜV SÜD Aktiengesellschaft – Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ

MOI Ortak Girişim Grubu: Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ – Itversia Gestion S.L. – Opus Group AB -VTV Norte SA

İhalede 1’inci ve 2’nci bölge için en yüksek teklifi MOI Ortak Girişim Grubu (OGG) verdi.

MOI OGG 1’inci ihale için 830 milyon dolar (yaklaşık 30 milyar 231 milyon lira), 2’nci ihale içinse 890 milyon dolar (yaklaşık 32 milyar 416 milyon lira) teklif etti.