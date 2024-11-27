Yüzde 44 zam: 2025'teki vergi, harç ve cezalar belli oldu

1 Ocak 2025 itibarıyla vergi, harçlar ve cezalar yüzde 43,93 oranında artacak.
Söz konusu kalemler yeniden değerleme oranında artırılıyor.
Yeniden değerleme oranı 2025 için yüzde 43,93 olarak Resmi Gazete’de yayınlandı.
Vergi, ceza ve harçlar 2025’de ne kadar artacak?
CNBC-e‘nin aktardığına göre yeni yılla birlikte en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 347 liradan 499,44 liraya, en yüksek MTV’yse 160,285 liradan 230,698,2 liraya yükselecek.
Pasaport harcı
Pasaport harçlarıyla şöyle yükselecek:
- Altı aya kadar olan pasaport harcı 1,638,4 liradan 2,358,15 liraya
- Bir yıllık pasaport harcı 2,395,9 liradan 3,448,42 liraya
- İki yıllık pasaport harcı 3,912,3 liradan 5,630,97 liraya
- Üç yıllık pasaport harcı 5,557 liradan 7,998,19 liraya
- Dört yıl ve üzeri pasaport harcı 7,833 liradan 11,274,04 liraya yükselecek.
Ehliyet harçları
Ehliyet harçları şöyle değişecek:
- A sınıfı sürücü belgesi harcı 1,308 liradan 1,882,6 liraya
- B sınıfı sürücü belgesi harcı 3,945 liradan 5,678,04 liraya yükselecek.
Trafik cezaları
Trafik cezalarında yeni fiyatlar şöyle olacak:
- Kırmızı ışık ihlali cezası 1,510 liradan 2,173,34 liraya
- Hatalı park cezası 690,89 liradan 994,4 liraya
- Hız sınırını yüzde 10-yüzde 30 aşma cezası 1,510 liradan 2.173,34 liraya
- Hız sınırını yüzde 30 ve üzeri aşma cezası 3,001 liradan 4,319,34 liraya
- Alkollü araç kullanma cezası 6,735 liradan 9.693,69 liraya
- Araç sürerken cep telefonu kullanma cezası 1,510 liradan 2.173,34 liraya yükselecek.
Telefon harcı
Yurtdışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31,692 liradan 45,614,3 liraya çıkacak.
Araç muayene ücreti
Otomobil ve minibüsler için araç muayene ücreti 1,821 liradan 2,620,97 liraya yükselecek.
Yurt dışı çıkış harcı
500 lira olan yurt dışı çıkış harcı da yeniden değerleme oranıyla birlikte 720 lira olacak.