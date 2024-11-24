Motorine zam: Güncel akaryakıt fiyatları

Motorine 1 lira 25 kuruş zam yapıldı.

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.

Zamlı fiyat gece itibarıyla tabelalara yansıdı. Ekonomim‘in haberine göre benzine 62 kuruş indirim geldi.

Üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları (litre) şöyle…

İstanbul Avrupa yakası:

Benzin: 42,33 lira

Motorin: 44,16 lira

LPG: 26,03 lira

İstanbul Anadolu yakası

Benzin: 42,22 lira

Motorin: 44,10 lira

LPG: 25,49 lira

Ankara:

Benzin: 42,75 lira

Motorin: 44,73 lira

LPG: 26,04 lira

İzmir: