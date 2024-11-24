Diken

Yaramazlara biraz batar!

Motorine zam: Güncel akaryakıt fiyatları

Motorine 1 lira 25 kuruş zam yapıldı.

Fotoğraf: AA

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.


Zamlı fiyat gece itibarıyla tabelalara yansıdı. Ekonomim‘in haberine göre benzine 62 kuruş indirim geldi.

Üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları (litre) şöyle…

İstanbul Avrupa yakası:

  • Benzin: 42,33 lira
  • Motorin: 44,16 lira
  • LPG: 26,03 lira

İstanbul Anadolu yakası

  • Benzin: 42,22 lira
  • Motorin: 44,10 lira
  • LPG: 25,49 lira

Ankara:

  • Benzin: 42,75 lira
  • Motorin: 44,73 lira
  • LPG: 26,04 lira

İzmir:

  • Benzin: 43,24 lira
  • Motorin: 45,23 lira
  • LPG: 25,94 lira

SON HABERLER

COP29’da 300 milyar dolarlık iklim finansmanı anlaşması

Gelişmiş ülkeler, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29’uncu Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında iklim değişikliğiyle mücadeleye yıllık 300 milyar dolar finansman sağlama taahhüdünde bulundu. Gelişmekte olan ülkeler finansmanın azlığına tepki gösterdi.