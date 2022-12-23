Sahte araç muayene sitesi kurup 20 milyon lira dolandırdılar

Aksaray’da, sahte internet sitesi ve çağrı merkezi kurarak, kendilerine ulaşan vatandaşları “araç muayene randevu bedeli” adı altında 20 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin emniyetten çıkışı, belirlenen adreslerde arama yapılması ve şüphelilerin yakalanması, polis kamerasına yansıdı. Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, araç muayene şirketinin web sitesini taklit eden bir grubun randevu hizmeti adı altında ücret talep ederek çok sayıda kişiyi mağdur ettiğini tespit etti.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir ekip kuruldu. İki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yeteri kadar delil elde edilince hareket geçildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı verilen şirket yetkilisi Nazlı A. ve Ferhat Y.’nin aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda, 100 bin lira değerinde ziynet eşyası, 40 bin lira, 4 bin avro, 3 bin dolar ve çok sayıda fatura ele geçirildi.

Çok sayıda kişiye ait IBAN kullanmışlar

Zanlıların, araç muayene şirketi web sitesinin ön sırada görünebilmesi ve dikkat çekmesi için ilan alınarak görünürlüğünün artırıldığı belirlendi. Şüphelilerin, kurumsal firma izlenimi vermek için çağrı merkezi oluşturdukları ve arayan kişilerden “araç muayene randevu bedeli” adı altında 20 milyon lira aldıkları iddia edildi. Suç örgütü üyelerinin, polis takibini engellemek için çok sayıda kişiye ait IBAN ve telefonu kullandıkları da belirlendi. Vatandaşlar, araçlarını muayene istasyonlarına götürdüklerini dolandırıldıklarını anlıyorlardı.