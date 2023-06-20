Apple, logosu için İsviçre Meyve Birliği’ne de dava açmış

3 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük şirketi Apple, yeni çıkan ürünleriyle olduğu kadar logosu için açtığı davalarla da haberlere konu oluyor. Apple son olarak yüz yıllık firma İsviçre Meyve Birliği’nin logosunu değiştirmek için zorluyor. Aslında dava 2017’de açılmış ama ayrıntıları yeni paylaşılmış kamuoyuyla.

Gizchina’da yer alan habere göre, İsviçre Meyve Birliği’nin logosunda, İsviçre bayrağını simgeleyen beyaz haçlı kırmızı bir elma var. Kurum 2011’de 100’üncü yılları şerefine logoyu yeniden tasarlayınca Apple avukatları da mahkemeye koştu. Avukatlar bu logoda yer alan elmanın kendi simgelerine benzerliği nedeniyle dava açtı.

İsviçre Meyve Birliği, Apple’ı meyveye benzeyen her şeyi tekelleştirmekle suçluyor. Birlik, elma figürünün evrensel olduğu iddiasında.

2022’de Uluslararası Fikri Mülkiyetleri Koruma Örgütü, Apple’a kısmi bir galibiyet vermiş olsa da dava henüz sonuçlanmadı.

Siz ne dersiniz, kurumun 100’üncü yıl için güncellenen elma logosu Apple’ınkine benziyor mu? Yoksa Apple her elmayı sahipleniyor mu?