Apple ABD'de 500 milyar dolar yatırım yapacak: 20 bin yeni istihdam

Teknoloji şirketi Apple, ABD’de gelecek dört yıl içinde 500 milyar dolardan (yaklaşık 18 trilyon 212 milyar lira) fazla yatırım yapacağını duyurdu. Yatırımla birlikte 20 bin yeni istihdam oluşması öngörülüyor.

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Şirketin açıklamasına göre Michigan, Texas, California, Arizona, Nevada, Iowa, Oregon, North Carolina ve Washington’daki ekip ve tesislerini geliştirme kararı alındı.

Planlanan yatırımların arasında Texas’ta yeni bir fabrika kurulmasının da bulunuyor. Yapay zeka ve silikon mühendisliği için yatırımlar da artırılacak.

Fotoğraf: Apple

Şirketin gelecek dört yılda ABD’de 500 milyar dolardan fazla yatırım yapacağı ve bu miktarın şirket tarihindeki en büyük ‘harcama taahhüdü’ olduğu belirtildi. Bu zaman içinde 20 bin istihdam yaratılması da öngörülüyor.

Apple’ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, Amerikan yenilikçiliği konusunda iyimser olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Amerikan inovasyonlarının tarihinde olağanüstü yeni bir bölüm yazmaya yardımcı olmak için bu ülkedeki insanlar ve şirketlerle çalışmaya devam edeceğiz.”

ABD Başkanı Donald Trump, Apple’ın duyurusunun ardından sosyal medya sitesi Truth’tan şunları yazdı:

“Apple, ABD’ye 500 milyar dolarlık rekor bir yatırım duyurdu. Nedeniyse yaptığımız şeye olan inançlarıdır ki bu olmasaydı 10 cent bile yatırım yapmazlardı. Tim Cook ve Apple’a teşekkürler!”

Trump, 21 Şubat’ta Cook’la görüşmesinin ardından Apple’ın ‘yüz milyarlarca dolar’ yatırım yapacağını söylemişti.