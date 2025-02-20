Apple, iPhone 16e'yi piyasaya sürdü

Apple, iPhone 16’nın daha ucuz bir versiyonu iPhone 16e’yi duyurdu. Şirket bütçe dostu akıllı telefon pazarına yeni bir giriş sinyali verdi.

Fotoğraflar: Apple

Çarşamba duyurulan iPhone 16e, hücresel modeme sahip ilk iPhone ve Apple’ın şu anda sattığı Apple Intelligence’ı destekleyen en ucuz model. 28 Şubat’ta piyasaya sürülecek telefonun fiyatı 599 dolar (yaklaşık 21 bin 755 lira).

Apple, Google ve Samsung ürünleri nedeniyle son yıllarda hem bütçe dostu akıllı telefon pazarında hem de AI alanında artan rekabetle karşı karşıya kaldı.

Örneğin, Google’ın daha ucuz Pixel A serisi telefonları piyasada iyi karşılandı ve hem Google hem de Samsung, son bir yıldır Android cihazlarını yeni AI özellikleriyle güncellemeye öncelik verdi.

Lansman ayrıca Apple’ın 2016’da piyasaya sürdüğü ve en son 2022’de güncellediği bütçe dostu iPhone serisi iPhone SE’den de uzaklaşıldığını gösteriyor. iPhone SE, uzun süredir devam eden bir temel özellik olan ön tarafta geleneksel bir ana sayfa düğmesi ve parmak izi sensörüne sahip son iPhone’du.

iPhone 16e ise SE’den daha pahalı olmasına rağmen, Apple’ın daha yeni telefonlarına daha çok benzeyen bir cihaz isteyenler için daha çekici olabilir.

iPhone 16e kullanıcılara ne vaad ediyor?

Apple, iPhone 16e’deki yeni 5G modemin, bir iPhone’daki en güç tasarruflu modem olduğunu iddia ediyor.

Ayrıca iPhone 16e, Apple’ın ucuz iPhone’una uzun zamandır beklenen yeni özellikler getiriyor. 429 dolarlık iPhone SE, daha ucuz olmasına rağmen oldukça eski bir model olan iPhone 8’e benziyordu ve yüz kilidi açma ve çerçevesiz ekran gibi yeni telefonda bulunan çoğu özellikten yoksundu.

iPhone 16e’yse iPhone SE’nin aksine, iPhone 16 ile Apple’ın mevcut ürün gamıyla aynı hızda ilerleyen birçok ortak özelliğe sahip.

Her iki telefonda da 6,1 inç ekran, Face ID, 48 megapiksel kamera ve kısayolları programlamak için Action düğmesi bulunuyor. Ancak, iPhone 16e daha geniş çekimler için kullanılan özel bir ikinci kameradan ve kameraya hızlı erişimi sağlayan Kamera Kontrol düğmesinden yoksun.

iPhone 16e, iPhone 16 serisinin geri kalanıyla aynı işlemciyi kullanıyor ve bu sayede Apple Intelligence’ı çalıştırabiliyor.

Apple Intelligence, emojiler ve komut istemiyle görseller oluşturma, bildirimleri özetleme, fotoğraflardan nesneleri kaldırma ve Siri ile ChatGPT entegrasyonu gibi yapay zeka destekli bir dizi aracı ifade eden genel bir terim ve Apple’ın bu özelliği iPhone 16e gibi daha ucuz bir cihazda sunması, şirketin yapay zekayı ürünlerinin ilerleyen dönemlerinde temel bir parçası olarak gördüğünü gösteriyor.

ChatGPT’nin 2022 sonlarında piyasaya sürülmesinin ardından popülerlik kazanması teknoloji sektöründe bir şok dalgası yarattı ve Microsoft, Google ve Samsung gibi şirketleri ürünlerine üretken yapay zekayı dahil etmeye yöneltti.

Ancak Apple büyük ölçüde tüketiciye yönelik yapay zekaya geç katılanlardan biri olarak kabul edildi.

Birçok teknoloji şirketi gibi Apple da kamera modları gibi arka uç özelliklerini desteklemek için uzun süredir yapay zekayı kullanıyordu ancak Apple Intelligence’ı geçen sonbahara kadar kullanıma sunmadı.

Teknoloji devleri, üretken AI ve sohbet robotlarını tüketicilerin teknolojiyi kullanma ve teknolojiyle etkileşim kurma biçiminde bir sonraki büyük evrim olarak konumlandırdı. Fakat Apple Intelligence gibi AI araçlarının akıllı telefon yükseltmelerini yönlendirmek için yeterince ilgi çekici olup olmayacağı belirsiz.